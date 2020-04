V první linii bojují o životy. Slibované odměny jim ale sníží

Dopis měli během úterý dostat zaměstnanci některých oddělení, včetně těch, kteří tvrdě pracují na JIP nebo ARO. Dopis podepsaný přímo ředitelem nemocnice Petrem Poloučkem naznačuje, že by mohli přijít o odměny, na které jsou zvyklí. Odvolává se na fakt, že nemocnice neplní své plánované závazky, a tedy předpokládané příjmy nemocnice.

„V souvislosti s opatřeními k zabránění šíření onemocnění způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2 a vývojem pandemie v ČR, byla naše nemocnice nucena téměř ze dne na den vyčlenit svou kapacitu prioritně pro zajištění zdravotní péče pro pacienty s Covid-19 a vytvořit několik specializovaných týmů napříč nemocnicí, které by se o tyto pacienty staraly. Zároveň jsme v návaznosti na mimořádné opatření MZ museli omezit provoz nemocnice, ve smyslu poskytování pouze péče akutní a nezbytně nutné, a to jak v případě ambulantních, tak lůžkových služeb. Tato vynucená opatření se nutně odrazila i na výkonnosti celé nemocnice, a proto jsme nebyli schopni dodržet plán produkce, který byl nastaven a který úzce souvisí s příjmy nemocnice. S ohledem na předpokládané výrazné výpadky finančních příjmů bylo vedení nemocnice nuceno, z důvodů zachování stabilní ekonomické situace, na tuto situaci zareagovat,“ zaznívá v dopisu zaměstnancům.

Vedení nemocnice rozhodlo o snížení objemu finančních prostředků určených na výplatu pravidelných mimořádných odměn za měsíc duben 2020. Tedy za měsíc, kdy lékaři a zdravotníci pracovali mnohem intenzivněji, navíc tváří v tvář nebezpečnému viru. Za to by si zasloužili spíše odměny navíc, nikoli nižší plat.

„V momentě, kdy se provoz a produkce nemocnice opět navrátí na standardní úroveň, systém odměňování bude znovu nastaven do původní podoby,“ slibuje ředitel, že by mělo jít pouze o dočasné opatření. K běžnému provozu se většina tuzemských nemocnic vrátila právě v tomto týdnu.

„Věřím, že se nám společnými silami podaří tento výpadek do konce roku dohnat nebo alespoň výrazně snížit, a uděláme maximum, abychom naši nemocnici opět dostali do kondice,“ píše v závěru prohlášení ředitel Polouček. To ale vypadá nikoli na příslib finanční kompenzace, ale náročného období plného práce a operací navíc, které by jarní výpadek vykompenzovaly.

Dopis namíchl nejen řadu zaměstnanců, ale i některé politiky. „Takto Babišova vláda podporuje lékaře a zdravotníky v první linii ve válce s koronavirem. Bere jim peníze, které běžně dostávali. Plná ústa pomoci a úcty na tiskovkách, ale skutečné kroky jsou opačné. Toto je vláda Andreje Babiše, toto je vláda ANO,“ rozčílil se na facebooku například europoslanec Jiří Pospíšil (Top 09).

Tisková mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová ale vysvětlila, že jde o nedorozumění, právě zdravotníci bojující v první linii a speciálních covid týmech se podle ní mimořádných odměn dočkali. „Celkový objem prostředků určených na mimořádné odměny se nesníží, naopak se zvýší o 3 miliony korun. Odměny se ale rozdělí zaměstnancům nemocnice nestejnoměrně, a to tak, že zdravotníci z covid týmů dostanou více, zatímco ostatní zdravotníci, jejichž činnost musela být v důsledku nouzového stavu omezena, naopak méně.“

Na epidemii tak doplatí ta oddělení, jejichž produkce byla kvůli rušení mnoha operací a dalších výkonů za duben dramaticky nižší, což se odrazilo v koeficientech hodnocení. Není přitom jejich vinou, že s ohledem na pandemii měli méně práce.

Celkov objem prostedk urench na mimodn odmny se nesn, naopak se zv o 3 miliony korun. https://t.co/9yXqbEl0pW pic.twitter.com/jTeUjWqO67 — Nemocnice Na Homolce (@NaHomolce) April 28, 2020

Na jednoho zdravotníka v covid zóně podle tiskové mluvčí připadne mimořádná odměna řádově několik desítek tisíc měsíčně, což je vysoce nadstandartní ohodnocení. „Celkový objem vyplacených finančních prostředků určených na mimořádné odměny zaměstnancům nemocnice za měsíc duben 2020 bude oproti minulým měsícům výrazně vyšší, cca 11 milionů korun,“ dodala mluvčí nemocnice.

K mimořádným odměnám přitom nemocnice již v polovině dubna vyzval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Mimořádné odměny se týkají všech zaměstnanců, kteří se významně podílí na zvládnutí situace související s pandemií. Odměna přepočtená na hodinu by se měla pohybovat v rozmezí 100 až 500 korun,“ doporučil tehdy ministr ředitelům nemocnic. Kde na odměny mají vzít, ale neuvedl.

Většina nemocnic chce běžný provoz už v následujících dnech, to by mohlo i odměny za květen vrátit do normálu. Podívejte se na reportáž: