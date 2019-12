V Rakousku spadlo malé letadlo. Dcery pilota tragédii přežily!

Malé letadlo se zřítilo nad lesnatým terénem u obce Fusch an der Glocknerstrasse. Rychle začala záchranná akce – německé rodině se na pomoc vydali hasiči a horská služba. Záchranáři ale měli velké problémy zřícený stroj najít.

Záchrannou akci totiž stěžoval déšť a sněhová vánice. "Byla i velká mlha," popsal ředitel Červeného kříže Anton Voithofer, podle kterého stroj dopadl uprostřed lesa. Lékařům se už nepodařilo zachránit pilota, který cestoval s dcerami ve věku 9 a 11 let.

Obě holčičky ale tragickou nehodu přežily a byly převezeny do nemocnice ve městě Zell am See. Zatím není jasné, co pád letounu způsobilo. Podle zahraničních médií ale mohlo k nehodě přispět i nepříznivé počasí.