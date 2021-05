V řece Svratce našli plovoucí tělo! Poblíž místa, odkud zmizel Tomáš

Policisté a hasiči zasahují u řeky Svratky v brněnském Jundrově. Okolo třetí hodiny odpoledne tam veslař našel tělo. A to nedaleko místa, odkud před třemi týdny zmizel 15letý Tomáš Pospíšil. Probíhá identifikace těla, řekl TN.cz polciejní mluvčí Bohumil Malášek.

Veslař našel tělo ve Svratce u ulice Veslařská v brněnském Jundrově v úterý odpoledne. Na místo okamžitě vyrazili policisté a hasiči. Sanitka podle informací TN.cz už nebyla potřeba.

"Po 15. hodině odpoledne jsme dostali oznámení od veslaře, který si ve Svratce všiml těla. Potápěči ho vytáhli a probíhají identifikační úkony," řekl TN.cz policejní mluvčí Bohumil Malášek. "Policejní potápěči tělo vytáhli po hodině od oznámení," doplnil jeho kolega Petr Vala. Další informace mají kriminalisté zveřejnit během středy.

Právě poblíž Svratky ve stejné městské části před třemi týdny zmizel 15letý Tomáš Pospíšil. Ten je i nadále v policejní pátrací databázi. Jeho bratr si zamkl facebookový profil, na němž donedávna informoval o průběhu pátrání.

Po chlapci se slehla zem ve středu 14. dubna pozdě večer. Potom, co vyděšení rodiče zalarmovali policii, do akce vyrazil vrtulník, psovodi a do hledání se zapojili i desítky dobrovolníků. Tomáš se však dosud nenašel.

Podívejte se na reportáž TV Nova o pátrání po Tomášovi: