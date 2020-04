V Řecku se chumelí. Česko se konečně dočká deště! PŘEDPOVĚĎ

Neobvyklá zima ve čtvrtek zaskočila některé části středního a severního Řecka - teploty tam klesly pod nulu a místy napadlo až 15 centimetrů sněhu. Na sociálních sítích se objevilo mnoho fotografií zasněžených vesnic poblíž turisticky vyhledávaných destinací, jako je Kastoria, Larisa či Ioánnina.

V obcích s vysokou nadmořskou výškou dokonce vyjely sněžné pluhy, aby zprůjezdnily zasypané silnice. A zatímco v severní části Řecka nic nepřipomíná blížící se léto, na jihu je situace odlišná. Teploty jsou tam naopak vysoké a kvůli silnému větru z jihu je vzduch plný saharského písku a prachu.

Wow, winter just wont leave. This is a photo from Nymfaio, North Greece, taken yesterday.



Thanks to Stavros Dafis for sending the photo. Posted with permission. pic.twitter.com/JUivixdgL9