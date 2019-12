V roce 2019 rostly mzdy i kupní síla, někteří se ale obávají ekonomické krize

Rostou nám příjmy a podle kupní síly jsme na starém kontinentu na 24. místě. Ze zemí střední a východní Evropy jsou na tom lépe jen Slovinci a Estonci. Průměrně si letos přijdeme na zhruba 254 tisíc korun.

Podle průzkumů tři čtvrtiny Čechů očekávají, že na tom budou v následujícím roce ekonomicky lépe nebo alespoň stejně jako letos.

Kupní síla by v příštím roce měla stoupnout přibližně o 3 %. Po roce blahobytu si ale někteří zřejmě budou muset utáhnout opasky. A to především v odvětvích, která jsou závislá na zahraničním obchodu.

"V roce 2020 budou problémy zejména v hutnictví, v těžebním průmyslu a také v automobilovém průmyslu. To znamená, v těchto průmyslových odvětvích se lidé budou bohužel bát o práci," sdělil ekonom Lukáš Kovanda.

Mírné zhoršení na trhu práce by ale mělo do budoucna začít zvyšovat kvalitu pracovní síly. Na obsazení většiny volných pracovních míst není v současné době potřeba téměř žádná kvalifikace. Podniky proto zaměstnávají často cizince.

"To udržuje velmi nízkou hladinu mezd v České republice a bohužel na to doplácí také čeští občané tím, že nemají vyšší mzdu a tím že tedy stále dramaticky zaostáváme, co se mzdy týče, za zeměmi typu Rakouska nebo Německa," doplnil Kovanda.

Zhruba polovina Čechů se přitom obává, že by v příštím roce mohla přijít krize. I když se Češi krize obávají, připraveni na ni většinou nejsou. Takzvaný finanční polštář, ze kterého by pokryli nečekané výdaje, má podle průzkumů jeden člověk ze 40. Podle odborníků bychom přitom měli mít finanční rezervu na tři až šest měsíců, ideálně na rok.