V Rumunsku se převrátila loď. Záchranáři vyprošťují 14 tisíc ovcí

V rumunském přístavu Midia se v neděli převrátila nákladní loď, která převážela 14 600 ovcí. Záchranáři bojují o život zvířat a snaží se je vyprostit z plavidla. Všechny členy posádky se už podařilo dostat do bezpečí.

Nákladní loď, jejíž cílem byla saúdskoarabská Džidda, vyplula z Rumunska v neděli, ale už nedaleko břehu se dostala do potíží. Plavidlo se začalo naklánět a poté se převrátilo na bok. Záchranáři, policie a hasiči se usilovně snaží proniknout ke zvířatům. Zatím bylo zachráněno jen 32 ovcí, které se dostaly ven a plavaly v moři.

Dvaadvacet členů posádky se rychle dostalo do bezpečí. V péči lékařů skončil jen jeden z nich. "Spadl do moře, ale podařilo se jej velice rychle zachránit," uvedla mluvčí záchranářů Ana-Maria Stoicaová. "Doufáme, že ovce, které jsou na palubě, zůstaly naživu," dodala. V noci byla záchranná akce přerušena a pokračuje znovu od pondělního rána.

Zatím není jasné, co nehodu způsobilo. Sdružení rumunských chovatelů a vývozců hospodářských zvířat Acebop je ze situace v šoku a požaduje její objasnění. "Pokud nezvládneme ochránit hospodářská zvířata během dálkové přepravy, měla by být taková přeprava zakázána," řekla pro web The Guardian ředitelka společnosti Mary Pana. Úřady zahájí vyšetřovaní po ukončení záchranných akcí.

Podle Gabriela Pauna, zástupce organizace Animals International, byla loď nejspíše přetížena. Organizace navíc kritizuje podmínky přepravy zvířat a připomněla případy, kdy na palubách lodí zvířata v minulosti zemřela žízní.