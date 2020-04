V Seattlu chytli posledního člena Berdychova gangu. Měl u sebe tisíce dolarů

Policie v Seattlu zadržela po dlouhé spolupráci českých a amerických bezpečnostních složek posledního člena takzvaného Berdychova gangu, který měl v Česku do roku 2004 na svědomí řadu závažných zločinů. Muž v trestné činnosti pokračoval i v USA, mimo jiné používal 30 falešných jmen.

V americkém Seattlu byl v úterý po dlouhé spolupráci české policie a americké federální služby zadržen poslední člen nechvalně proslulého Berdychova gangu. Ten od druhé poloviny 90. let do roku 2004 páchal v Česku, za pomoci několika vlivných policistů, rozsáhlou trestnou činnost. V současné době probíhá řízení k vydání muže s iniciály J.P. zpátky do ČR.

K jeho zatčení došlo 28. dubna odpoledne, kdy byl spatřen v obchodě v městečku Tacoma na předměstí Seattlu a zadržen místními policisty. "Příznačné bylo, že i těsně před svým zadržením se dopouštěl majetkové trestné činnosti a při zadržení se prokázal dalším z řady falešných dokladů. V kapse měl navíc víc než 15 tisíc dolarů v hotovosti," uvedla tisková mluvčí Policie ČR Kateřina Rendlová.

Policie v USA byla k jeho zatčení několikrát blízko už v minulosti, muži se ale podařilo vždy těsně uniknout. V červnu 2018 tak dvojice českých policistů zamířila přímo do Seattlu, kde se jim americké bezpečnostní složky podařilo přesvědčit, aby v pátrání pokračovaly.

"V následujících týdnech byly vyslechnuty desítky svědků a prověřeny desítky adres, telefonních čísel a dalších poznatků. Šetření probíhalo na území celých Spojených států se zapojením FBI a dalších federálních složek," řekla Rendlová.

Postupně se potvrdilo, že hledaný muž stále pobývá v USA, pro skrytí své totožnosti používal více než 30 falešných jmen a padělaných dokladů. Také za mořem porušoval zákon, vydělával si především paděláním dokladů a jinou majetkovou trestnou činností.

Po velkém úsilí pak spolupracující složky konečně zjistily aktuální podobu J.P a místo jeho pobytu. Muž byl přitom velice opatrný, na veřejnosti se snažil co nejvíce maskovat, mobilní telefony navíc používal vždy jen několik dnů a poté je zahazoval a pořizoval si nové.

"Do závěrečné fáze operace byla nasazena více než stovka příslušníků federálních a místních bezpečnostních složek, které fyzicky pročesávaly již poměrně malou konkrétní oblast," dodala Rendlová.

Jeho zadržením tak po 16 letech definitivně skončí činnost skupiny, která měla od devadesátých let do roku 2004 na svědomí loupeže, vydírání i vraždy. Ty navíc často prováděla v policejních uniformách, s vybavením policie a pravými odznaky.