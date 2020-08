V Senátu se odehrává velký boj. Čeká ho volba šéfa úřadu chránícího údaje

Správní úřad vznikl před 20 lety a od té doby dohlíží na ochranu soukromí a osobních údajů. Předseda úřadu má zodpovědnost za všechny kroky úřadu, určuje priority v ochraně osobních údajů a úřad politicky reprezentuje.

Úřad kontroluje veřejné instituce i soukromé firmy, které pracují s osobními údaji. Za porušení zákona může firmám uložit až desetimilionovou pokutu a nařídit jim zničení nashromážděných dat. Šéfa jmenuje a případně odvolává prezident na návrh Senátu.

Senátor Martin Červíček z ODS nominoval ředitele správního odboru ministerstva vnitra Jiřího Kauckého. "Zabýval jsem se celý život právem, jak správním, tak procesním, Z toho pohledu je mi to profesně blízké. Vedlo mě k tomu mé předsednictví v etické komisi, kde jsem se setkával s množstvím smutných příběhů lidí, kterým bylo zneužíváno soukromí," vyjádřil se Kaucký.

Volba se už měla konat v červenci, volební komise ale vyzvala Červíčka, aby jeho kandidát doplnil některé požadované podklady.

Kaucký v minulosti jako státní tajemník na ministerstvu vnitra čelil kárnému řízení, protože si na něj stěžovali podřízení. V té době byl ministrem vnitra Lubomír Metnar za ANO, po půl roce ve funkci ale skončil a jeho nástupcem se v roce 2018 stal Jan Hamáček z ČSSD. Ten řízení zastavil.

Druhým kandidátem je stávající místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš, kterého nominoval Michael Canov zvolený za Starosty za Liberecký kraj. "Mám těméř dvacet let praxe v oblasti ochrany udajů. Ochrana dat je praktická záležitost každodenní a tomu by se měl ten standart přiblížit a neměla by to být překážka v komunikaci," prohlásil Prokeš.

Předseda úřadu se volí na pět let. Bere přes 200 tisíc hrubého a má nárok na služební auto a byt. V tajné volbě by ho měli senátoři volit 12 srpna.