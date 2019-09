V Tatrách natočili rodinku medvědů: "Jsou krásně kulatí," radují se lidé

Medvědům se na Slovensku daří. Dokazuje to video, které umístily na svůj facebookový profil Státní lesy Tatranského národního parku. "Tyto záběry se podařilo natočit našemu kolegovi v Oravcích,“ napsala společnost na Facebook.

A lidé v komentářích si všimli, že medvědi jsou pěkně kulaťoučcí, takže hladem evidentně netrpí. "Pěkně kulatí, asi jim naši spoluobčané nevysbírali všechny lesní plody,“ píše Eva.

Lidé se pod videem hodně baví o tom, jestli jsou medvědi na Slovensku přemnožení a jejich počty by se měly redukovat. Většina si myslí, že počet medvědů je v pořádku. "Zmenšuje se jim životní prostor (kvůli lidem – pozn. red.), proto to vypadá, že jsou přemnožení,“ myslí si Martin.

To Maroš má jasný názor, co by se s medvědy mělo dělat. "Navrhuju vypustit medvědy přímo do budovy parlamentu, aby trochu zredukovali počty darmožroutů, záběry by se vysílali online na internetu a asi by měly velkou sledovanost,“ navrhuje Maroš medvědí řešení slovenské politické situace.