"Křik dětí, lidé padali, všude kameny!" Svědci popsali blesky v Tatrách

Turisté se ve čtvrtek za příjemného počasí vydali na procházku ke kovovému kříži v polských Tatrách. Jenže blízko vrcholu se najednou obloha zatáhla. "Počasí bylo hezké. Na vrcholu vedle kříže na masivu Giewont přišly ze slovenské strany během chvíle mraky, začalo pršet a po několika minutách začaly blesky," popsal portálu TVN24 zraněný Robert Wójcik.

Blízko něho udeřil blesk. "Viděl jsem létat kameny, myslel jsem, že to byla lavina. Jeden z těch kamenů mě dostal. Zasáhl mě do ruky, když jsem se držel skály. Mám tři stehy, ve srovnání s ostatními je to mírnější," dodal muž.

Další turista Mariusz Brodziński málem přišel o svou ženu. Viděl také, jak před ním umírají lidé. "Moje žena spadla dolů, zlomila si pánev a rozrazila hlavu. U mě to nebylo tak hrozné, mám popálenou nohu. Viděl jsem lidi, kteří padli včetně ženy, která zemřela," vysvětlil stále vyděšený Brodziński.

Dodal také, že prvních patnáct minut svou ruku vůbec necítil. "Neměl jsem sílu svou ženu najít, byla ode mě níž…Byli jsme od sebe přes propast šest, sedm metrů. Trvalo hodinu, než se objevily helikoptéry," vzpomínal muž. Je také vděčný za to, že je stále naživu.

Někteří lidé podle svědků i přes blesky pokračovali ve své cestě dál. "Jeden muž řekl, že blesk zasáhl skálu a ta praskla. Kameny létaly do lidí. Mnoho turistů stoupalo dál a nebáli se, že jsou všude hromy," nechápal svědek Grzegorz Pyzel.

Paní Sylwie se chtěla také vydat na výlet se svou rodinou. Pak si to ale rozmysleli. "Před polednem jsme zrušili naše plány, protože se nad horami objevily mraky. Po 13. hodině jsme uslyšeli první hrom a blesky začaly zuřit nad městem Zakopané. O chvíli později jsme slyšeli další, tentokrát silnější. Děti na ulici začaly plakat a mnoho dospělých ztuhlo," popsala Sylwie pro Kontakt24.

Blesk do lidí udeřil ve čtvrtek odpoledne. Kolem půl čtvrté záchranáři dostali první informace o zraněných lidech. Po sedmnácté hodině uvedli, že blesk zabil čtyři lidi včetně dvou dětí ve věku 10 a 13 let. Město Zakopané se rozhodlo vyhlásit třídenní smutek.

Podobná tragédie se stala ve čtvrtek také na slovenské straně Tater. Blesk zabil Čecha a další dva lidi zranil. Muž po zásahu padal přibližně 200 metrů. O pomoc volala Češka, která s mužem byla na výletě. "Její kolega byl tlakovou vlnou odhozen do Baníkovského kotle. K němu byl vysazen lékař vrtulníkové záchranné zdravotní služby, který už turistovi bohužel nedokázal pomoci," popsali horští záchranáři.

