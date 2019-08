V téhle zemi si každý přijde na své! Jídlo navíc koupíte za dvacku

Krásné moře, hory a zalesněné kopce, jezera, výborné jídlo i pití a hlavně ochota místních. To všechno podle průvodkyně skrývá Albánie, která je nejchudší zemí regionu, ale cestovní ruch už začíná pronikat i sem - především od jihu, kam často míří turisté z nedalekého Korfu.

Pokud ale toužíte po objevování míst, která se nehemží turisty, a nevadí vám se trochu ztratit, je pro vás především sever Albánie tím pravým. "I kdybyste se ztratili, stačí se zeptat nějakého Albánce na cestu. I kdyby ji neznal, stráví s vámi klidně hodiny hledáním," tvrdí Dyršmídová.

Průvodkyně ale připustila, že někteří klienti, než do Albánie odjedou, mají obavu o svoji bezpečnost. Podle ní se ale vůbec nemusí ničeho bát. "Je to opravdu kousek, bezpečnost je parádní a ještě vás tam budou hostit. Lidé se vůbec nemusí bát Albánii navštívit, je to bezpečná evropská země," uvedla.

V Albánii si na své přijde snad každý. Pokud vás zajímá historie, skýtá země množství památek, které jsou zapsané na seznamu UNESCO. Některé z nich jsou přírodního rázu, na horách se můžete vydat na pořádnou túru. A kdybyste tam zamířili s dětmi, můžete strávit dovolenou u moře.

Obrovskou výhodou je, že jde o opravdu levnou zemi - s oblíbenými turistickými destinacemi, jako jsou Chorvatsko, Itálie nebo Řecko, nesrovnatelně. "Ve stáncích se najíte za 20 korun, v restauraci asi za 90. Kafe je za 30 a pijí ho tam od brzkého rána snad povinně," popsala Dyršmídová.