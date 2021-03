V tělocvičně hromadně očkují seniory. Personál tam poslala nemocnice

V pražských Klánovicích začalo hromadné očkování seniorů. Do místní tělocvičny vyrazily dva očkovací týmy z pražské vinohradské nemocnice. Kromě seniorů dostali vakcínu i zaměstnanci klánovické základní a mateřské školy.

Prvním očkovaným v Klánovicích byl 81letý Jiří Zobač. "Jsem rád, že už to mám za sebou. Jinak je mi dobře," řekl televizi Nova.

Do klánovické sportovní haly chodí senioři ve skupinkách pod 20 každou půlhodinu, do 14. hodiny by tam měli stihnout naočkovat více než 200 seniorů

"Protože se podařilo sestavit poměrně velkou skupinu tak jsme přijeli přímo sem, aby občané nemuseli dojíždět do očkovacího centra, aby dostali tu dávku hned tady v místě bydliště," prohlásil ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

Na nápad očkovat v tělocvičně přišli prý sami senioři. "Jedna seniorka nás požádala, jestli bychom pro ně nezorganizovali autobus. To by bylo mnohem složitější zařídit autobus než dostat tu nemocnici sem," uvedla starostka městské části Zorka Starčevičová.

Po čtyřech týdnech se do Klánovic očkovací tým vrátí, aby místním podal i druhou dávku.