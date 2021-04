V Thajsku rostou gigantické hydrosolární elektrárny, mají pokrýt třetinu spotřeby energie

Podle agentury Reuters Thajský státní úřad pro výrobu elektřiny (EGAT) vychvaluje pilotní projekt jako jeden z největších hybridních podniků v oblasti hydrosolární energie na světě a jeho cílem je v příštích 16 letech ji replikovat na dalších osmi přehradách.

Na hladině nádrže v severovýchodní provincii Ubon Ratchathani je naistalováno asi 144 417 solárních panelů. Dělníci tu dokončují poslední ze sedmi solárních farem, která na vodní hladině zabírá plochu o rozloze 300 akrů (121 hektarů). "Až budou dokončeny všechny projekty v každé přehradě, budeme mít celkovou kapacitu na výrobu 2 725 megawattů," řekl vedoucí projektu Chanin Saleechan.

Thajsko se již dlouhá léta spoléhá na spalování uhlí, ale plány na nové uhelné projekty se setkaly s odporem vůči zdravotním a environmentálním rizikům a v roce 2018 byly odloženy dvě navrhované jižní uhelné elektrárny. Podle svého nejnovějšího plánu rozvoje energetiky chce do roku 2037 čerpat 35 % své energie z nefosilních paliv.

