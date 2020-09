V Troji už stojí nová lávka, v úterý jí čekají zatěžkávací zkoušky

Lávku začali stavět loni v listopadu. Letos na jaře stavebníci dokončili všech pět pilířů. Proti původní zřícené konstrukci je ta nová širší i vyšší. Je 256 metrů dlouhá a čtyři metry široká. Nová spojnice Troji a Stromovky vyjde na 128 milionů korun. "Bylo namontováno schodiště na levém předpolí, budeme provádět živičné povrchy, kompletuje se mostovka, zábradlí a osvětlení," uvedl vedoucí projektu Tomáš Záruba. Už 25. října mají stavbaři předat lávku městu, potom bude následovat kolaudace.

Případ zřícené trojské lávky z roku 2017 se po téměř třech letech dostal před soud. Z pádu lávky, při kterém se zranili čtyři lidé, viní žalobce jejího projektanta a správce stavby. Podle státního zástupce zanedbali údržbu a kontroly.



Jiří Stráský je autorem lávky vybudované v roce 1984 a Antonín Semecký bývalým šéfem oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK). Podle státního zástupce nevěnovali dostatečnou pozornost stavu mostku. Za obecné ohrožení z nedbalosti jim hrozí až osm let vězení. "Jediné, co mohu říct, že dotazování probíhá tak, že mě ničím nepřekvapuje," vyjádřil se státní zástupce Šimon Vavřečka. Oba se ale proti žalobě brání.

Autor lávky prý o špatném stavu nebyl správcem, tedy TSK, informován. Ke korozi lan v betonu prý přispělo mimo jiné i používání posypové soli v zimě. To přitom zakazuje stavební dokumentace. "Začalo to působením soli, nevhodná oprava, přispěla k tomu povodeň, další nevhodná oprava. Do té konstrukce někdo soustavně vrtal a pokazil ji a teďka řekli, že za to můžu já," hájí se Stráský. Vyjádření Semeckého bylo stručné: "Bez komentáře."

Podívjete se na záběry natočené krátce po zřícení lávky v roce 2017.