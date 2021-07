Požáry dál pustoší Turecko. Šest mrtvých, tisíce evakuovaných. Trpí i Češi

Rozsáhlé požáry sužují Turecko již od středy, čtyři dny tak hasiči bojují s nebezpečným živlem. Podle tureckých novin Hürriyet Daily News se počet obětí v sobotu vyšplhal na šest. V provincii Antalya, která je jednou z nejpostiženějších, přišli o život dva zasahující hasiči.

Místní úřady informovaly, že většina ohnisek už je uhašená. Pod kontrolou má být již 88 z 98 lesních požárů, v tuto chvíli jich tak zbývá deset. Zasažené jsou především provincie na jihu Turecka na pobřeží Středozemního a Egejského moře. V oblíbené dovolenkové oblasti Antalya by stále měly zuřit tři aktivní požáry.

"Kvůli povětrnostním podmínkám je obtížné dostat oheň pod kontrolu," řekl guvernér antalyjského okresu Akseki Volkan Hulur. Hašení probíhá i za pomoci letecké techniky.

Tisíce evakuovaných turistů

Požáry se rozšířily i k některým letoviskům, tisíce turistů se musely evakuovat. Češi by ale mezi nimi být neměli. "Zatím nemáme žádné zprávy o tom, že by se evakuace týkala i českých turistů, to se ale může změnit," sdělil redakci TN.cz Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Informaci o tom, kolik Čechů v Antalyi aktuálně pobývá, nemá. Do této oblasti ale podle něj moc nejezdí, vyhledávají spíše jiná turecká letoviska. V celém Turecku je v tuto chvíli zhruba šest až osm tisíc českých turistů.

"Cestovní kanceláře přijímají opatření taková, že zjišťují informace o svých klientech, hotelech a konkrétní situaci na místě," doplnil s tím, že české cestovní kanceláře zájezdy do oblasti neruší, ani stávající zájezdy kvůli požárům předčasně neukončují.

"Posílali jsme Čechům v Turecku informaci do systému DROZD (projekt Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí, pozn. red.), ale nikdo se na nás zatím neobrátil s žádostí o pomoc. Situaci sledujeme," uvedlo tiskové oddělení ministerstva zahraničních věcí.

Popel a nesnesitelné horko

Na dovolené v Antalyi byl v době, kdy vypukly požáry, i pan Martin. Ubytovaný byl v hotelu Royal Dragon poblíž města Side. Evakuace se jich netýkala, hotel podle něj nezavedl žádná opatření, pouze personál doporučil hostům nosit roušky kvůli popelu.

"Když ten požár vypukl, byli jsme narychlo informováni hotelem, že se něco děje, ale že to hasiči mají pod kontrolou. Několik hodin to nevypadalo nic moc, viděli jsme z dálky občas nějaké plameny. Když pak začal foukat večer vítr, tak to nabralo na síle. Místní nám řekli, že vznikl požár na pěti, šesti místech naráz. Čekali jsme do druhého dne, to už nám bylo jasné, že to pod kontrolou není," řekl pro televizi Nova.

"Balkón byl pokrytý popelem, bylo tam ohořelé jehličí. Museli jsme ho hned zavřít, abychom mohli na pokoji dýchat. Ta situace se v podstatě zhoršovala každou hodinu. Pak už jsme to vzdali, přestali jsme se koupat v bazénu, chodit ven. Bazény byly plné popela a jehličí. Čtvrtek a pátek jsme strávili po restauracích, protože venku se být nedalo," popsal pan Martin nepříjemný zážitek.

V sobotu z Turecka odletěl zpět do Česka. Požár v oblasti Side by ale podle něj už měl být uhašený. Místní lidé si podle něj museli domy hasit svépomocí, záchranné složky se totiž zaměřily spíše na záchranu hotelových komplexů.

Ani turistům však není do smíchu. "Momentálně nemůžou opustit hotel a vlivem výpadku elektřiny jim nefungují na pokojích klimatizace. Jelikož je nyní okolo 45 stupňů ve stínu, tak je to vedro opravdu těžce snesitelné a lidé častěji vyhledávají lékařskou pomoc," prozradila delegátka Kristýna, která v oblasti žije.

"Pro mě jako pro delegátku je zdrcující, že těmto lidem nemáme jak jinak pomoci, než je postupně přesouvat dle volných kapacit jinam. Zbývá jen doufat, že se oheň podaří brzy uhasit," dodala.

Přírodní katastrofy v těchto dnech trápí kromě Turecka také například Itálii nebo Řecko. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: