V týdnu nás čeká výrazné ochlazení, sněžit nemusí jen na horách!

V neděli na mnoha stanicích padly teplotní rekordy a i pondělní ráno bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) velmi teplé, zejména na západě Čech se jednalo o pondělní maximální teploty.

Přes naše území bude v pondělí postupovat zvlněná studená fronta. Podle ČHMÚ by mělo být převážně zataženo až oblačno, zejména na severovýchodní části našeho území se bude objevovat slabý déšť. Během dne by se mělo od jihozápadu začít vyjasňovat, večer se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty vystoupají k 6 až 10 °C. Vítr by během dne mohl dosahovat rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, na horách to může být i 110 kilometrů, k večeru by měl slábnout.

V úterý bude oblačno až zataženo, v noci a ráno se mohou místy objevovat mlhy. Ojediněle by se měly objevovat přeháňky, které mohou být nad 700 metrů smíšené nebo sněhové. Teploty v noci klesnou k 6 až 2 °C, přes den by pak mělo být kolem 4 až 8 °C.

I ve středu by mělo být převážně zataženo až oblačno. Na většině území se budou objevovat přeháňky nebo déšť. V polohách nad 1000 metrů, na jihozápadě nad 700 metrů a večer na západě a severozápadě nad 400 metrů by mělo sněžit. Teploty v noci klesnou k 5 až 1 °C, ojediněle může teplota klesnout až k -2 °C, přes den pak bude 5 až 9 °C.

Sněžení v polohách nad 700 metrů a v západní polovině Čech místy i nad 400 metrů se dočkáme podle ČHMÚ i ve čtvrtek, kdy by mělo být převážně zataženo až oblačno. Během dne pak budou od jihozápadu srážky ustávat. Teploty v noci klesnou k 3 až -1°C, přes den pak vystoupají k 1 až 5 °C. Místy se bude tvořit náledí.

Zataženo až oblačno by mělo být i v pátek. Slabý déšť a přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle. V noci bude kolem 2 až -2 °C, přes den teploty stoupnou k 0 až 4 °C.