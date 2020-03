V USA je přes 180 tisíc nakažených. Tvrdá opatření Trump i tak odmítá

Ve Spojených státech se provádějí kontroly nejen při vstupu do země, ale i na hranicích mezi jednotlivými státy. Každý, kdo zamíří z Louisiany do Texasu musí zůstat dva týdny v karanténě a místo pobytu musí kvůli kontrole nahlásit policii.

Takové opatření si ale zavedly jednotlivé státy samy, celostátní opatření v plánu není. Prezident Donald Trump zatím ani neuvažuje o zákazu vycházení. "Jestli to uděláme, dáme vám vědět. Ale podle mě je to v tuto chvíli velmi nepravděpodobné," prohlásil.

Druhá nejzasaženější země světa - Itálie - zaznamenává nižší nárůst případů. Místní úřady věří, že je to díky celostátní karanténě, která tam trvá už čtvrtý týden. Vláda se ji proto rozhodla prodloužit nejméně do 12. dubna. Jenže takové opatření vzbuzuje obavy - spousta Italů už přišla o svá živobytí.

Lidé se zoufale snaží dostat do banky, chtějí získat pomoc na své podnikání. Policisté se jim snaží vysvětlit, že to teď bohužel není možné. Celá země v úterý držela minutu ticha za oběti koronaviru. "Tahle rána zoceluje náš národ. Bolest z nás dělá komunitu. Musíme to zvládnout. Musíme to zvládnout pro ně, aby jejich oběť nepřišla nazmar," uvedla starostka Říma Virginia Raggiová.

V počtu nakažených předehnalo Čínu, odkud se nákaza rozšířila do celého světa, i Španělsko. Země navíc opět zpřísnila opatření - zakázala veřejné smuteční obřady a pietní akce. Na pohřbech mohou být přítomni maximálně tři lidé.

A nová nařízení platí i v Rusku - celá Moskva je v karanténě. Ta se týká téměř 13 milionů lidí. Mají povoleno chodit pouze na nákupy, do práce nebo k lékaři. Za porušení chce vláda občany trestně stíhat. Země hlásí více než 2300 nakažených.

V newyorkském Central Parku vyrostla pohotovostní polní nemocnice. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: