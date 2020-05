V USA lidé demonstrují kvůli koronaviru. Trump pátrá po jeho původu

Podle Donalda Trumpa pochází nový koronavirus z čínské laboratoře. Tvrdí, že viděl důkazy. To, že se virus dostal z Wuchanu do světa, mohla být podle prezidenta Spojených států amerických chyba, nevyloučil ale ani úmyslné rozšíření.

O původu koronaviru spekulují odborníci, laici i politici. Prezident Spojených států Donald Trump uvedl, že má informace, díky kterým je do jisté míry přesvědčen, že by virus skutečně mohl pocházet z laboratoře v čínském Wu-chanu.

„My na to přijdeme. A vy se o tom brzy dozvíte. Každopádně to, co se stalo, je opravdu hrozné. Ať už udělali chybu, nebo to začalo jako chyba a pak udělali další, nebo zda někdo udělal něco naschvál...“ uvedl Donald Trump.

Americké tajné služby přitom jeho informace nepotvrdily. „Zpravodajská komunita také souhlasí s rozšířeným vědeckým pohledem, že virus Covid-19 nebyl uměle vytvořen ani geneticky modifikován. Budeme i nadále pečlivě zkoumat, zda šíření začalo kontaktem s infikovanými zvířaty, nebo zda to bylo následkem nehody v laboratoři ve Wu-chanu,“ zní reakce kancelář ředitele amerických tajných služeb.

Situace je kvůli koronaviru na mnoha místech Spojených států vypjatá. Země zaznamenala nejvyšší přírůstek počtu nakažených od začátku týdne, a to více než 30 tisíc. Bez práce se ocitlo už 30 milionů lidí. Stovky demonstrantů v Michiganu zaplavily tamní parlament, nelíbí se jim prodloužení nouzového stavu. Někteří s sebou dokonce měli zbraně - v Michiganu ale nejde o porušení zákona.

Rekordní počet nových nakažených od vypuknutí pandemie hlásí Rusko, a to téměř 8 tisíc nových případů za 24 hodin - pozitivní test má i premiér Mišustin. „Co se stalo vám, se může stát komukoliv jinému. Říkám to pořád,“ zareagoval ruský prezident Vladimir Putin.

Důvod k oslavám mají ve Španělsku. V Madridu dnes uzavřeli polní nemocnici, ve které léčili pacienty s koronavirem. Poslední uzdravení ji dnes opustili. Zdravotníci se neubránili slzám.