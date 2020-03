V USA má koronavirus víc obětí než 11. září. Testují další nepovolený lék

Nákaza se v zemi poprvé objevila 20. ledna, od té doby si vyžádala již 3167 lidských obětí a 164 253 nakažených. Čísla rostou každým dnem, jen za poslední den přibylo 409 nakažených. Do boje tak vláda povolává všechny možné zbraně.

Šíření pandemie si vy USA vyžádalo již více obětí, než teroristické útoky 11. září 2001, které většina Američanů stále vnímá jako nejtragičtější událost novodobých amerických dějin. Obavy ale vyvolává i současné šíření koronaviru, které ovšem budí i velké vášně a diskuze. Ne každý totiž souhlasí s kroky, kterými se ubírá prezident země Donald Trump.

Emoce budí například stát New York, nejvíce zasažená oblast. Právě zde a v sousedním New Jersey je totiž zhruba polovina všech nakažených a téměř polovina všech obětí. Mnozí již mluví o nucené karanténě, které by mohla pomoci, sám prezident ji ale za nutnou nepovažuje.

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!