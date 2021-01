V USA popravili první ženu po téměř 70 letech. Uškrtila těhotnou dívku

V USA naposledy popravili federální trestankyni v roce 1953. Tak to alespoň platilo doposud, ve středu časně ráno totiž proběhla poprava 52leté Lisy Montgomeryové. Dostala smrtící injekci a prohlášena za mrtvou byla v půl druhé ráno místního času.

Podle webu BBC se tak stalo poté, co nejvyšší soud zamítl pondělní rozhodnutí soudu nižší instance o odkladu trestu s argumentem duševní způsobilosti. Právníci Montgomeryové tvrdili, že se narodila s poškozeným mozkem, jako dítě byla týraná a byla natolik psychicky nemocná, že popravena být neměla.

"Vláda se ve své horlivosti nezastavila před ničím, ani před tím, aby zabila tuto narušenou ženu. Poprava Lisy Montgomeryové měla ke spravedlnosti daleko," okomentoval rozsudek právník Kelley Henry.

Rodina a přátelé její oběti jsou ale toho názoru, že vražda byla natolik odporná, že si zasloužila trest bez ohledu na její duševní zdraví. V roce 2004 její rukou zemřela 23letá Bobbie Jo Spinnettová. Montgomeryová ji uškrtila a poté z jejího břicha vyřízla nenarozené dítě, o kterém posléze tvrdila, že je její.

Podle svědků jí během posledního procesu byla sundána rouška a na dotaz, zda má nějaká poslední slova, odpověděla pouhé "ne."

Od roku 2008 byla Montgomeryová držena ve federální věznici v Texasu, kde se jí dostávalo psychiatrické péče. Udělit jí milost a zmírnit trest na doživotní pobyt ve vězení měl ve svých kompetencích pouze prezident Donald Trump.

Věří se, že pokud by její právníci dokázali proces oddálit do nástupu nově zvoleného Joea Bidena do funkce, dosáhli by svého cíle. Biden se již dříve nechal slyšet, že chce zakázat trest smrti na federální úrovni.