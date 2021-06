V USA schválili přelomový lék na Alzheimera. Kdy bude dostupný v EU?

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék na Alzheimerovu chorobu, který by měl znamenat průlom v léčbě této nemoci. Místo příznaků totiž cílí na příčinu onemocnění. Přípravek zkoumá i Evropská léková agentura, v Unii by mohl být k dispozici do konce tohoto roku.