V USA schválili třetí dávku vakcíny. Dostanou ji lidé se sníženou imunitou

V marylandském Baltimoru dostal v pátek třetí dávku očkování proti covidu-19 první Američan. "Ani jsem to necítil,“ usmíval se po vakcinaci Keith Misemer.



Od pátku si pro posilovací dávku vakcíny od firem Pfizer/BioNTech nebo od Moderny můžou přijít lidé, kteří patří do vysoce rizikových skupin. Podmínkou je uplynutí minimálně 28 dnů od druhé dávky.



"Někdo musel být první. Náhodou mi zavolali, tak jsem si řekl, proč ne. Doufám, že budeme mít dobré výsledky, protože mnoho dalších lidí bude potřebovat protilátky v těle, stejně jako já,“ myslí si Misemer.



Na třetí dávku očkování budou mít podle odhadů nárok zhruba tři procenta Američanů. Půjde pouze o vážně nemocné pacienty s rakovinou nebo srdečními a plicními chorobami. U ostatních to podle úřadů zatím potřeba není.



"Pouhé dvě dávky vakcíny nefungují tak dobře například u pacientů po transplantaci. Je to z toho důvodu, že dostávají léky, které mají pomoci tělu nový orgán přijmout a nebojovat s ním. To znamená oslabování imunity,“ vysvětlil expert na transplantace Ajit P. Limaye.



Řada vědců se ale ke třetí dávce staví nejistě. Zatím se podle nich ještě nedá s jistotou říct, zda je účinná.



Třetí dávkou očkuje už například Izrael, nabízet ji má brzy začít i Německo nebo Francie. O jejím schválení by mělo do konce srpna rozhodnout i Česko. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale země nedávno vyzvala k pozastavení aplikace třetí posilovací dávky. Podle ní by mělo dostat přednost očkování v rozvojových zemích.