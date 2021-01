V USA znepokojivě vzrostl počet vražd

St. Louis právě zaznamenal nejvíce vražd za posledních 50 let. V Bostonu jejich počet v roce 2019 vzrostl o 54 procent. Šokující nárůst zaznamenala i Omaha, kde se počet úmyslných usmrcení za posledních 12 měsíců zdvojnásobil.

A pak je tu Madison, hlavní město Wisconsinu, které je na špičce pomyslné vražedné tabulky amerických měst s neuvěřitelným nárůstem o 400 procent. Množství vražd v roce 2020 prudce vzrostlo po celých Spojených státech. New York zaznamenal 437 případů, což je nárůst o 39 procent, a Los Angeles 343, což je skok o 33 procent.

Po desetiletích stability nebo klesající míry tohoto fenoménu ve většině měst a obcí v USA jsou čísla šokující. Co se za nimi skrývá? Emma E. Fridel, odborná asistentka na vysoké škole kriminologie a trestního práva na Floridské státní univerzitě, v rozhovoru pro RT.com vysvětluje:

“Města často uvádějí zdánlivě vysoký procentní nárůst vražd, aniž by poskytly kontext. Zabití je relativně vzácná událost, dokonce i ve velkých městech. Procenta - zejména procentuální změny - nejsou stabilní, pokud je jmenovatelem malé číslo. Zvýšení z jedné vraždy na dvě, což je stále velmi nízké číslo, znamená procentuálně zvýšení o neuvěřitelných 100 procent," vysvětluje Fridelová.

Na poněkud zkreslující náhled poukazuje u následujích případů. "Například některé zprávy uvádějí, že míra vražd Bostonu vzrostla od roku 2019 do roku 2020 o více než 50 procent. Nezmínily však, že Boston měl v roce 2019 pouze 34 vražd, takže každá další vražda v roce 2020 nad 34 znamená nárůst o další tři procenta." To je případ Madisonu, hlavní město Wisconsinu. Tady byl nárůst ze dvou na 10 vražd - proto na papíře došlo k obrovskému 400% procentnímu nárůstu."

