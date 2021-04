V Úvalech bourala sanitka. Vezla pacienta na transplantaci srdce

Středočeští policisté řeší od sobotního rána nehodou, při které vjelo osobní auto do cesty sanitce. Ta vezla pacienta, který má v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) podstoupit transplantaci srdce. Při střetu se několik lidí zranilo.

V sobotu ráno se kolem sedmé hodiny srazila sanitka s osobákem v Úvalech u Prahy. Řidič osobního vozu vjel ve Škvorecké ulici podle policie sanitce do cesty - ta pak narazila ještě do dalšího auta. Sanitka vezla pacienta z Vysočiny do pražského IKEMu, kde má podstoupit transplantaci srdce.

"Osobní automobil vjel na zelenou do křižovatky, avšak nedal přednost projíždějící sanitce se zapnutými výstražnými světly. Alkohol byl u všech řidičů na místě vyloučen," řekla policejní mluvčí Štěpánka Zatloukalová.

Několik lidí, včetně pacienta, utrpělo při srážce lehká zranění. Spolujezdec z osobního automobilu skončil se středně těžkým zraněním v pražské Fakultní nemocnici v Motole.

"Vozidlo zdravotnické záchranné služby patřilo kolegům z Kraje Vysočina. Sanitka převážela pacienta do pražského IKEMu, kam byl i nakonec odvezen. Posádka sanitky skončila s lehkým zraněním v nemocnici v Kolíně," řekla pro TN.cz mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

