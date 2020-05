V zahraničí je stále řada uvízlých Čechů. Vláda jim nedokáže pomoci

Přestože většina Čechů se v době pandemie už ze zahraničí domů dostala, někteří v cizině stále zůstávají a stěžují si, že jim ministerstvo zahraničí s návratem málo pomáhá. To se ale brání, že vše komplikují pravidla dotyčných zemí. Na cestu domů čekají Češi například v Argentině, Jihoafrické republice, Maroku nebo v Uruguayi.

Veronika pracuje jako průvodkyně. Její poslední turnus končil 18. března, tedy v den, kdy v Argentině oficiálně začala karanténa. Ty, které měla na starost, se jí podařilo odbavit domů, sama ale uvízla v malé vesničce Chalten. Jako průvodkyně měla zpáteční letenku až na květen a novou nesehnala.

„To bylo ze dne na den. Oni prostě oznámili, že kdo neodletí například teď do devatenáctého, že prostě neodletí,“ popisuje začátek zoufalé situace Veronika Valterová, Češka, která uvízla v Argentině.

Mobil ve vesnici nefungoval a Argentina uzavřela silnice a provincie. „Bylo strašně těžké cokoliv organizovat. Z té vesnice jsem nemohla nijak odjet. Mezitím přestaly létat vnitrostátní lety,“ líčí komplikace, do kterých se dostala.

Do Evropy tou dobou létala repatriační letadla z Buenos Aires. „Já jsem neměla šanci se na ně dostat, protože jsem se prostě neodpíchla z téhle vesnice. Dělilo mě od letiště tisíce kilometrů,“ dodává Veronika.

S pomocí českého konzulátu se Veronice nakonec podařilo do Buenos Aires dostat. Teď se ale situace zdá být opět bezvýchodná. „Argentina vysílá letadla do Evropy. Na stránkách Argentinských aerolinek dokonce je rozpis. Každý druhý den. Mám oficiální zprávu od argentinské aerolinky, že ta letadla tam létají prázdná,“ popisuje další bezvýchodnou situaci. Jsou to totiž speciální lety vyhrazené pouze pro občany Argentiny.

Pomoci se Veronika zatím nedovolala. „Z ministerstva vnitra mi řekli, že je nesmysl, aby mě ministerstvo zdravotnictví odkazovalo na ně. Poslední bylo, že jsem mluvila zase s někým z ministerstva zahraničí, kde mi napsali nic neříkající fráze,“ popisuje Veroničina maminka Renata Valterová, která se snaží dceři pomoci z Česka.

„Vážená paní Valterová, chápeme složitou situaci Vaší dcery. Můžeme Vám však pouze doporučit být nadále v kontaktu s Velvyslanectvím ČR v Buenos Aires,“ zní v prohlášení ministerstva zahraničních věcí.

„Jednotlivé případy se samozřejmě řeší hůře. My nemáme kapacitu vypravit speciální letadlo pro jednoho občana,“ vysvětlil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Veronice tak nezbyde vyzbrojit se ještě pořádnou dávkou trpělivosti.

Česká diplomacie kvůli koronavirové pandemii ze zahraničí dostala asi 5000 lidí. Podle ministerstva zahraničí to stálo asi 108 milionů korun. V současné době čeká na návrat ještě asi stovka Čechů.