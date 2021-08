V zahraničí začínají očkovat třetí dávkou, Česko to zatím neplánuje

Zatímco Izrael už očkuje třetí dávkou proti koronaviru a Maďarsko to plánuje, česká vláda zatím o podobném kroku ani neuvažuje. Podle některých odborníků je to chyba. Právě třetí posilovací dávka vakcíny by prý mohla výrazně pomoci rizikovým skupinám a hlavně starším lidem, kteří mají sníženou imunitu.