V zahraničí zpřísňují opatření. USA schválili Remdesivir jako lék na Covid

Cesty do práce, do lékárny nebo na nákup. To jsou od soboty jediná místa, kam Slováci mohou v rámci částečného lockdownu vyrazit. Do přírody smějí jen v okrese svého bydliště. V nejhůře zasažených oblastech pak do 1. listopadu bude možné vyjít jen s negativním testem.



V pátek také začalo plošné testování obyvatel. "Mělo by to probíhat tak, že testovaný člověk přijde k jednomu okénku, kde se prokáže občanským průkazem. V dalším okně mu poté udělají výtěr. V dalším poté dostane za 20 minut výsledek,“ uvedl primátor Tvrdošína Ivan Šaško.

Situace se zhoršuje také v sousedním Polsku, kde se ve čtvrtek poprvé nakazilo přes 12 tisíc lidí za jediný den. "Pokud epidemie poroste tímhle tempem, tak nemáme šanci ji zvládnout,“ informoval šéf srdeční kliniky Piotr Suwalski.

Přísnější opatření zavádí také německá spolková země Bavorsko. Do země nyní smějí pendleři jen s negativním testem. Náklady bude platit tamní vláda.

Spojené státy, které jsou aktuálně pandemií nejvíce zasažené z celého světa, schválili Remdesivir jako první lék na koronavirus. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden ale vydala studii, jež uvádí, že lék se snížením úmrtnosti na Covid-19 nepomáhá.