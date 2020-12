V zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem se narodilo mládě kočkodana bělonosého. Jde o vůbec první mládě narozené v zoologických zahradách mimo africký kontinent za několik let. Jestli je to kluk nebo holka, ošetřovatelé zatím nevědí. Z dálky se to přes dlouhou srst nedá totiž poznat. Mláděti jsou tři týdny a matka Yvette se prý o svého potomka vzorně stará.