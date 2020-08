Václav Klaus mladší v předvolební debatě už dnes. Ptejte se ho ZDE!

Na začátku října proběhnou senátní i krajské volby. V první předvolební debatě moderátorka Bára Divišová vyzpovídá Václava Klause mladšího, předsedu hnutí Trikolóra. Přímý přenos nabídneme na TN.cz od 17:45, do té doby můžete posílat svoje dotazy.

Na portálu TN.cz začínají debaty s předsedy všech stran, které kandidují v letošních senátních a krajských volbách. Jako prvního se bude moderátorka Bára Divišová ptát šéfa hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího.

Jaké jsou Klausovy politické priority a co si slibuje od výsledků podzimních voleb? Rozhovor vysíláme od 17:45 živě, do té doby můžete posílat vlastní dotazy o čemkoliv, co se chcete od Václava Klause mladšího dozvědět.

Otázky pro Václava Klause mladšího můžete pokládat tady:

Vzkazovník Předvolební debata s Václavem Klausem mladším Josef Stále jste pro odchod z EU i za cenu, že vaši voliči o třetinu zchudnou? A pro potravinovou a jinou soběstačnost, která jim z kapes vytáhne další tisíce navíc? A to vše aniž by jste občanům ČR dovedl zaručit v prostředí mezinárodních obchodních vazeb a práva onu deklarovanou "suverenitu" charakterizovanou rčením, " že nám do toho nebude nikdo kecat..."? Pan pavel Jak by se postupoval proti covidu19 Pan Jiří Zdravím, budete hlasovat pro snížení daní z příjmu, jak navrhuje vláda?

Volební dny jsou naplánovány na pátek 2. a sobotu 3. října. Krajské zastupitele budou vybírat obyvatelé všech krajů s výjimkou Prahy. Z letošní třetiny obvodů, ve kterých se volí do Senátu, vypadávají Teplice. Kvůli smrti Jaroslava Kubery (ODS) tam proběhly už v červnu 2020. Ve volebních místnostech budou povinné roušky.