Vajíčková dieta: Co dělat s vajíčky, která nám zbyla z Velikonoc?

Vajíčková dieta se může mnohým zdát jako efektivní a zdravá cesta k hubnutí. Potravina je bohatá na bílkoviny a je tak populární součástí každého zdravého jídelníčku. Můžeme ale jíst pouze vajíčka?

"Tyto jednostranné diety vůbec nedoporučuji. Mají krátkodobý efekt a mohou udělat více škody než užitku. Doporučuji spíše vyváženou stravu, která má více živin a není jednostranná. Touto cestou si naši vysněnou hmotnost můžeme udržet i do budoucna," říká Martina Dvořáková.

Vajíčka zvyšují hladinu cholesterolu. To je jeden z mýtů, který byl dávno vyvrácen. Dnes jsou už brána jako superpotravina. Kromě bílkovin jsou také bohatá na vitamíny A,D,E a mnoho dalších."Někteří se bojí žloutků kvůli tuku. Je to ale přirozený zdroj, který by měl být v jídelníčku zachován. Dvě až tři vajíčka můžeme jíst klidně čtyřikrát do týdne," doplnila Martina Dvořáková.

A co se spoustou uvařených vajec, které máme doma z Velikonoc? Dietoložka Martina Dvořáková doporučuje odlehčenou fitness verzi vajíčkové pomazánky. Na struhadle nastrouháme dvě vajíčka na tvrdo, přimícháme půl kelímku sýru cottage, osolíme, opepříme a zdravou pomazánku můžeme podávat. Uvařená vajíčka skladujeme nejdéle týden.