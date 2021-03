Vakcín je nedostatek, ve hře je delší interval mezi první a druhou dávkou

Rada vlády pro zdravotní rizika se na případném prodloužení intervalu mezi dávkami nedohodla. Odborníci se, podle mluvčí resortu zdravotnictví, k tématu chtějí vrátit příští týden.

Prodloužit odstup mezi první a druhou dávkou navrhují odborníci proto, že by se k první dávce vakcíny dříve dostal větší počet lidí a snížila by se zátěž nemocnic. Podle odborníků totiž i jedna dávka prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu nemoci.

Doporučení začal podporovat i premiér Andrej Babiš (ANO), který kvůli tomu apeloval i na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Ten se k tomuto kroku staví od počátku rezervovaně s tím, že odsunutí druhé dávky očkování nic neřeší. Jde podle něj jenom o odložení problému.

Minulý týden řekl, že by se kvůli tomu muselo přeregistrovat 180 tisíc lidí a v dubnu by zdravotníci podávali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost očkovacích látek pro nové zájemce. Vedoucí odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví a epidemiolog Petr Smejkal ale o víkendu řekl, že by se úprava mohla týkat jen těch zájemců, kteří se budou k očkování teprve registrovat.

Alespoň jednu dávku očkovací látky dostalo v České republice přes milion lidí. Ukončené očkování má více než 371 tisíc lidí.