Vakcína AstraZeneca v ohrožení. EU se s firmou neshodne na dodávkách

Evropská léková agentura by v pátek měla pro Evropskou unii schválit použití vakcíny proti koronaviru od firmy AstraZeneca. Mezi EU a farmaceutickou společností se ale prohlubují spory. Do konce března Unie objednala 80 milionů dávek, ale možná jich dostane méně než 30 milionů. V dalším čtvrtletí by pak mohla dostat jen polovinu dohodnutých dávek.