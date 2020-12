Vakcína by v Česku mohla být už na začátku roku. Distribuce bude složitá

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že vakcína by měla být v České republice dostupná nejpozději začátkem příštího roku. Vakcíny, které vyžadují nízké teploty skladování, budou převážně dodávány do velkých nemocnic, které mají potřebné vybavení. Riziková část populace by mohla podstoupit očkování během první poloviny roku.

Distribuce vakcíny proti nemoci covid-19 nebude jednoduchý úkol. Česko je ale prý připravené. Čeká se už jen na schválení.

"To schválení evropskou agenturou neumožní distribuci a zahájení očkování před koncem roku. První doba, kdy o tom může EMA rozhodnout, je sice 15. prosince, podle toho, co víme, je toto málo pravděpodobné,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vakcína by po schválení měla být ihned distribuována do fakultních a krajských nemocnic. "Konkrétně firma Pfizer se zavázala, že očkovací látku bude distribuovat na uvedené adresy přímo do těch vakcinačních center, takže tady sám výrobce to přiveze na místo, kde se očkovací látka bude aplikovat,“ popsal vakcinolog Roman Chlíbek.

Pro převoz vakcíny prý bude nejdůležitější její udržení v chladu. "Doprava bude přímo zřejmě na suchém ledu a my si potom budeme jednotlivé vzorky odebírat a podle toho, jak budou objednáni pacienti, je budeme očkovat,“ míní ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenbergr.

Vakcína proti nemoci covid-19 bude uchovávána ve speciálních mrazících boxech. Teplota v nich je udržována na mínus osmdesáti stupních celsia. "Asi postavíme nějaký provizorní objekt, ve kterém bude probíhat jak identifikace pacientů, tak potom ta vlastní aplikace,“ dodal Arenbergr.

Proočkování nejrizikovější populace by podle ministra zdravotnictví mohlo proběhnout na jaře.