Další vakcína míří ke schválení. Má účinnost 90 %, zabírá i na mutace

S novou vakcínou proti nemoci covid-19, která se vyrovná těm od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna, přišla americká společnost Novavax. Očkovací látka prokázala v posledních studiích účinnost nad 90 % a u naočkovaných se nevyskytly větší vedlejší účinky. Novavax by se do Evropy mohla dostat během září. Do té doby chce společnost požádat ve Spojených státech a Evropské unii o nouzové použití vakcíny pro veřejnost.

Nová vakcína navíc efektivně zabírá na všechny varianty mutací koronaviru, včetně indické a britské mutace. Účinnost látky se také podařilo prokázat i u starších osob nebo u lidí, kteří mají chronické zdravotní problémy.

Nová látka od Novavaxu si v posledních týdnech získává také pozornost kvůli tomu, že by mohla být distribuována především do rozvojových zemí. Vakcína není příliš náročná na skladování a na rozdíl od některých jiných očkovacích látek se může skladovat v normálních lednicích.

Pokud lékové agentury Novavax schválí, společnost by byla schopná vyrábět 100 milionů dávek za měsíc. "Většina našich prvních dávek půjde do zemí s nízkými a středními příjmy. Od začátku to byl náš cíl," řekl ředitel Novavaxu Stanley Erck. Informace uvedla agentura AP.

