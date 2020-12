Vakcínu proti covidu mohou Češi dostat hned, jak ji schválí Evropa

Až evropské regulační orgány schválí novou vakcínu proti koronaviru, už nebude nic bránit tomu, aby lékaři začali očkovat třeba hned druhý den po rozhodnutí. Ale to je v případě, že už bude první várka vakcín ve skladech v ČR. V případě jiných léčiv zdržuje jejich uvedení do běžné praxe to, že regulátor jim nejprve stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění.