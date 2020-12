Vakcína proti koronaviru není pro děti a mladistvé, ukazují studie

Jestli si myslíte, že uchráníte své děti před koronavirem tím, že je necháte očkovat, pokud na to po vakcinaci nejohroženějších skupin obyvatel bude prostor, tak na to můžete zřejmě zapomenout. Výzkumníci na celém světě sice testují už více než 200 nových vakcín, ale žádná ze zhruba desítky těch, které postoupily do závěrečné fáze testování, nebyla podávána lidem mladším 18 let. Podle lékařů by to totiž bylo neetické. Není proto jasné, jak by mladý organismus na vakcínu zareagoval. Tato skupina je ovšem onemocněním covid-19 nejméně ohrožena.

Při schvalování vakcín je opatrnost na místě i proto, že ty nejnadějnější z nich fungují na principu, který nikdy předtím nebyl na lidech zkoušený. V případě dvou zatím nejúčinnějších vakcín od výrobců BioNTech/Pfizer a Moderna jde o tzv. genové vakcíny, Ty jsou založené na tom, že do organismu se vpraví genetické informace viru SARS-CoV-2.

"Aplikuje se do svalů a na základě genetické informace ve svalu se začne vytvářet antigen, který stimuluje imunitní systém,“ vysvětluje princip Roman Chlíbek, člen epidemiologické a klinické skupiny na ministerstvu zdravotnictví a České vakcinologické společnosti.

Laicky řečeno: lidské tělo dostane návod, jak si vyrobit bílkovinu, která se vyskytuje výhradně na povrchu viru SARS-CoV-2. Imunitní systém tento jemu neznámý protein zničí a zapamatuje si, jak to udělal. Až se později potká se skutečným virem, už bude vědět, jak ho zničit.

Běžně používané vakcíny na jiná onemocnění přitom fungují na principu, že se do těla vpraví samotný virus – buď výrazně oslabený, nebo mrtvý. Cílem je vyvolat imunitní reakci organismu, aby si tělo vytvořilo protilátky a při skutečné nákaze s virem zatočilo. Díky plošnému očkování se už takto podařilo zcela vymýtit pravé neštovice a na minimum omezit výskyt dětské obrny, spalniček a dalších nemocí.

Anketa Necháte se očkovat proti covid-19? Určitě ano 35 85 hlasů Ještě si to rozmyslím 16 38 hlasů Určitě ne 49 117 hlasů Hlasovalo 240 lidí.

I když Evropská léková agentura zatím nestihla žádnou z nejnadějnějších koronavirových vakcín schválit, Británie minulý týden jako vůbec první na světě povolila očkování, a to vakcínou od německé firmy BioNTech a americké farmaceutické společnosti Pfizer. A Česká republika začíná vakcíny nakupovat.

Do konce prosince má podle podkladů ministerstva zdravotnictví vystavit objednávky. S aplikací preventivního léčiva se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného začne nejdříve v únoru až březnu. Do poloviny roku 2021 má být podle Blatého proočkováno proti proti covid-19 až 5,5 milionu Čechů. Národní strategie očkování proti onemocnění covid-19 počítá s tím, že nejprve bude vakcína podána virem nejvíce ohroženým skupinám obyvatel.

"V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. V první vlně se jedná přibližně o 3,5 milionu osob,“ říká profesor Chlíbek.

Cílem je proočkovat aspoň 70 procent obyvatel, aby se podařilo pandemii zkrotit. V České republice to představuje 7,5 milionu očkovaných obyvatel (a nákup 15 milionů vakcín). Očkování nyní připouští jen 39 procent dospělých, dalších 16 procent zatím váhá. Zájem o očkování projevují podle agentury STEM hlavně lidé starší 60 let, tedy nejohrožnější skupina lidí.