Vakcinace v Česku vázne! Dostatek lidí bude proočkovaných v roce 2023

V Česku rozdali lékaři do úterý 16. února 483 833 dávek vakcín. I když odborníci předpokládali, že na podzim už bude naočkováno 70 % obyvatel, situace je však daleko kritičtější a vakcinace vázne.



Z živých dat portálu Politico vyplývá, že naše země bude tímto tempem ve vakcinaci obyvatel proti koronaviru pokračovat ještě řadu měsíců. Přibližně 70 % lidí by tak mohlo být naočkováno až v červenci roku 2023.

Nedostatek vakcín však v současné době není klíčovým problémem. Přestože má Česko značnou zásobu dávek, vyočkoval se pouze zlomek. Podle Evropské komise (EK) bylo do země dodáno 525 525 dávek vakcíny společností Pfizer a BioNTech, využilo se však dosud pouze 458 885 dávek.

Dodávky a aplikace vakcín v Česku:



Podobně je to také v případě dalších druhů vakcín. Od společnosti Moderna dorazilo do Česka už 32 400 dávek, aplikováno však bylo podle dat ministerstva zdravotnictví pouze 22 171 z nich. Také společnost AstraZeneca už dodala na 90 tisíc dávek, do úterý jich lékaři rozdali jen 2777.



První dávku v Česku už dostalo 301 925 lidí. Tou druhou lékaři naočkovali 181 908 zájemců. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) však věří, že rychlost očkování se zvýší spolu s dalšími dodávkami vakcín. Lékaři využívají tři typy očkovacích látek, a to od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a nově očkují vakcínou AstraZeneca.

Nově už začali vakcínou AstraZeneca očkovat praktičtí lékaři ve Zlínském kraji. Ten obdržel 1200 dávek, které rozdělil mezi čtyři okresy. Přestože se očkování stále týká pouze seniorů, zájem je poměrně velký.



Evropská léková agentura (EMA) navíc nyní obdržela žádost o podmínečnou registraci vakcíny Janssen společnosti Johnson & Johnson. "Výbor by mohl vydat stanovisko do poloviny března 2021 za předpokladu, že předložená data o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě vakcíny budou dostatečně komplexní a spolehlivá,“ uvádí na webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Doposud se v Česku očkovali pouze zdravotníci v nemocnicích a obyvatelé domovů pro seniory a dalších zařízeních sociální péče. Od poloviny ledna se mohou do rezervačního systému registrovat také senioři nad 80 let a od 1. března starší 70 let.

