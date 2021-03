Vakcinologové: Prodlužte čas mezi vakcínami! Nic to neřeší, řekl Blatný

Prodloužit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny navrhuje Česká vakcinologická společnost. Podle ní by se díky tomu mohlo alespoň první dávkou naočkovat víc lidí. Výrobce vakcín Pfizer/BioNTech ale uvádí, že čas delší než tři týdny mezi dávkami není odzkoušený. Podle analytiků bychom se současným tempem mohli dostat na 70procentní proočkovanost alespoň jednou dávkou až koncem října.

I když se v Česku očkuje už od konce prosince, první dávku vakcíny dostalo zatím necelých 850 tisíc lidí. Očkování by podle vakcinologů mohlo zrychlit prodloužení intervalů mezi dvěma dávkami. Navrhují u vakcíny od Pfizer/BioNTech prodloužení z 21 na 42 dní, a u Moderny z 28 na 42.



"Využití těch pozdějších intervalů, které jsou pořád v intencích, aby byla vakcína dostatečně účinná, by mohlo umožnit, že první dávku dostane více osob," objasnil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.



"Posunutí druhé dávky očkování je odborně v pořádku, ale situaci nyní neřeší. Je to jen odložení problému. Museli bychom přeregistrovat 180 tisíc lidí, v dubnu bychom očkovali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost pro nové zájemce. Finální rozhodnutí padne v pátek," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"Většina účastníků klinické studie obdržela druhou dávku v tomto časovém rozmezí, tedy 21 dní. Neexistuji proto data, která by prokazovala, že ochrana po podání první dávky přetrvá i po 21 dnech," řekl mluvčí společnosti Pfizer pro ČR Tomáš Sazima.



"Prioritním cílem musí být očkování co největšího počtu osob ve věku nad 60 let v co nejkratší době, což následně uleví nemocnicím. Cestou k tomu je odložení druhých dávek, respektive použití těch vakcín jako prvních pro zájemce o očkování z řad seniorů," ujasnil epidemiolog Rastislav Maďar.



"Víme, že ta první dávka je schopná zamezit těžkým průběhům nemoci až v 80 procentech, samozřejmě nezabráni jednoznačně infekci. Můžete se nakazit, ale nebudete mít vážný průběh," srovnala viroložka Ruth Tachezy.



V delším intervalu očkují například ve Velké Británii. Aby stihli v co nejkratším čase naočkovat co největší počet lidí, podávají druhou dávku vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech s téměř tříměsíčním odstupem.



V Česku je dál reprodukční číslo těsně pod hodnotou jedna, za úterý přibylo 13 934 nově nakažených. V nemocnicích ale bylo po víkendu nejvíc pacientů s covidem vůbec, v úterý jich bylo stále přes 9000. Podle ministerstva zdravotnictví by mohlo přetížení nemocnic klesnout po víkendu.