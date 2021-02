Očkovat, očkovat! Jinak se z pandemie nedostaneme, shodují se odborníci

"Epidemická situace se u nás nelepší. Ba co hůř, statistika ukazuje, že v ČR je přítomná britská mutace viru, která je agresivnější a rychleji se šíří. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat. Situace je špatná," uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci ministr zdravotnictví. Jeho slova potvrdil imunolog Hořejší, který předpokládá, že další tři měsíce bude na covid umírat, když se naplní nejčernější scénáře, až 400 lidí denně.

Odborníci, které redakce TN.cz oslovila, se shodují, že pandemii je možné zvládnout jen očkováním. Opatření už nezabírají a řada lidí se snaží stále častěji obcházet.



"Neobviňoval bych lidi, opatření už jsou dlouhá. Cestou z toho všeho je očkování. Jsem optimista a doufám, že do jara se podaří proočkovat ohrožené skupiny obyvatel, a pak budeme z nejhoršího venku," sdělil pro TN.cz biochemik Jan Konvalinka.



Virolog Ivan Hirsch se domnívá, že už nejde dál zavírat společnost. "Lidé opatřením nevěří, ale dá se s tím těžko něco dělat. Musíme proto začít efektivně testovat, trasovat a vakcinovat."

Podle Hirsche je klíčové proočkovat zhruba 1,5 milionu lidí z ohrožené skupiny a následně vakcinovat 70 % obyvatelstva.

Další metodou, jak zploštit v Česku nákazu, by mohlo být lepší testování a trasování. Lidé často nenahlašují kontakty, protože nechtějí, aby museli zůstat v karanténě. Hirsch se proto přiklání k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která navrhuje, aby lidé v karanténě dostávali peněžní kompenzace.



Současná opatření podle odborníků potrvají do konce léta nebo do podzimu. "Myslím, že do léta by se situace mohla zlepšit," řekl Konvalinka. Hirsch předpovídá, že situace se zlepší s podzimními měsíci. "Na podzim by už mělo být Česko z nejhoršího venku. Určitě bychom ale neměli polevit v očkování ani poté, musíme následně doproočkovat i další skupiny obyvatel," dodal.

