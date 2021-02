Vakcínu Pfizer/BioNTech lze skladovat při -15 °C. Očkovat by mohli i praktici

Vakcínu proti koronaviru společností Pfizer/BioNTech lze uchovávat při daleko vyšší teplotě, než se do této doby uvádělo. Podle výsledků výzkumu těchto firem se prokázalo, že očkovací látka vydrží skladování i při teplotě -15 °C. Očkovat s ní by tak mohli i praktičtí lékaři.

V současné době se očkovací látka firem Pfizer a BioNTech skladuje v extrémně nízkých teplotách, a to mezi -80 až -60 °C. Nyní to však vypadá, že je vakcína stabilní také při daleko vyšší teplotě. Pokud by se výsledky potvrdily, mohla by se rozšířit distribuce látky a očkovat by tak s ní mohli například i praktici.



Údaje o stabilitě předaly v pátek společnosti americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Zároveň informovaly, že výsledky jejich testů ukázaly možnost skladovat vakcínu také při teplotách v rozmezí -25 až -15 °C. Tato teplota je běžná například v mrazničkách, ve kterých se uchovávají léky.







"Podle výkonného ředitele společnosti BioNTech Ugura Sahina by možnost skladovat vakcínu při vyšších teplotách poskytla jednotlivým očkovacím centrům větší flexibilitu,“ píše portál The Financial Times. Zároveň doplnil, že stále pokračují ve vývoji vakcíny, aby usnadnili její přepravu i používání.



Očkovací látka těchto dvou společností byla v Evropské unii první, kterou komise schválila pro nouzové využití. Na konci loňského roku poté obdrželo první dodávky sedmadvacet členských zemí EU, včetně České republiky.



V Česku lékaři do čtvrtka rozdali 486 693 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. V Česku se očkuje také dalšími dvěma druhy očkovacích látek, a to od společností Moderna a AstraZeneca. Celkově do čtvrtka dostalo první dávku 321 733 lidí, druhou dávku lékaři podali 198 024 zájemcům.

