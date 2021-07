Česko se chce zbavit milionů vakcín proti covidu. Zájem o ně slábne

Do jakých zemí Česko vakcíny pošle, rozhodne na svém pondělním jednání vláda. "Na stole je návrh 250 tisíc jako dar pro Vietnam, 20 tisíc dar pro Tchaj-wan. Budeme také vracet vakcíny, které nám půjčilo hlavně Maďarsko a Rakousko," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).



Ministerstvo zdravotnictví zatím konkrétní být nechce. "Pan ministr chce s tímto materiálem nejprve seznámit vládu a až pak to bude možné komentovat,"uvedla mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová.



Jde o vakcíny od všech firem. Přednostně ale ty, kterým bude končit trvanlivost. Od AstraZenecy je jich momentálně ve skladech asi 326 tisíc. "Zájem o vakcínu AstraZeneca je ze strany pacientů nulový. Darovat ji do zahraničí je jediné rozumné řešení. Jinak se bude muset vyhodit," myslí si předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.



Babiš už má vymyšlenou i dopravu. "U těch darů si myslím, že budeme chtít, aby si ty země poslaly letadlo, abychom jim to naložili na letišti ve Kbelích nebo Ruzyni," řekl premiér.

Milion u unie objednaných vakcín Česko předá také sousednímu Slovensku. "My jim propustíme naši kvótu, to znamená, že nemusíme tu naši vakcínu převzít a zaplatit jí, ale že si to vezmou Slováci a o to se sníží náš závazek v těch vakcínách," vysvětlil Babiš.

Podle opozice vláda chybovala. "Je to řešení z nouze a bohužel se opakují pochybení. Nejprve bylo vakcín nedostatek kvůli zanedbání objednávek a teď je jich zase přebytek a stojí to zbytečné peníze navíc," řekl předseda SPD Tomio Okamura.



"Pokud v tuto chvíli máme přebytek vakcín a někde jinde je nedostatek nebo je možno pomoct nějakému jinému státu, tak se domnívám, že to je asi v pořádku, protože ty vakcíny mají taky nějakou expiraci," uvedl pražský lídr KDU-ČSL Tom Philipp.



V Evropské unii zatím nejrychleji očkuje Malta, kde je plně naočkováno 83 % obyvatel. S poměrně velkým odstupem za ní je Maďarsko, které má ukončené očkování přes 55 % obyvatel. Česká republika je na 18. místě. Ukončené očkování má zatím 43 % lidí.