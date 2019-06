Valentýnku (4) poslal lékař domů. Zvracela krev a třásla se, tvrdí otec

Čtyřletá Valentýnka byla v pondělí venku s maminkou, místo příjemně stráveného dne ale holčička skončila na pohotovosti. "Volala mi přítelkyně, že malá musí rychle do nemocnice," řekl pro TN.cz otčím děvčátka pan Karel.

"Ptal jsem se, co se děje. Odpověděla, že dcera má čtyřicítky a zvrací," uvedl pan Karel. Odvezli proto holčičku do Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. "V čekárně bylo několik dalších rodičů s dětmi. Řekl jsem, že počkám venku. Asi po deseti minutách mi přítelkyně napsala, že malá pozvracela čekárnu," tvrdí pan Karel.

"Po dalších deseti minutách šly dovnitř. Potom mi přítelkyně řekla, že pan doktor se jí zeptal, co se děje. Řekla mu, že Valentýnka má horečky a třikrát zvracela, plus teď v čekárně a že má divné záškuby nohou. Pan doktor se na dítě podíval, řekl, ať otevře pusu, předepsal jí prášky a poslal domů. A to bylo všechno. Nezměřil jí teplotu, neudělal žádné další vyšetření. Řekl, že se mu zdá v pořádku a že může jít domů," dodal otčím holčičky.

"Přítelkyně měla důvěru v doktora. Pak jsme přišli domů, kde dala Valentýně okamžitě tabletku. Asi za hodinu a pár minut se musela volat rychle záchranka, protože stav se zhoršil. Teplota vyletěla ještě o jeden stupeň, takže na 41, zase zvracení, zase křeče v nohou. V těch zvratkách navíc byla krev," popsal pondělní odpoledne pan Karel.

"Nejdřív přijela první záchranka, 112 pak poslala druhou záchranku. Sami záchranáři, když viděli lékařskou zprávu, kroutili hlavou, že není normální odbýt malé dítě v takovém stavu. Odvezli ji to Vítkovické nemocnice, kde se i doktorka divila, proč ji důkladně nezkontrolovali, neudělali odběry a nezměřili teplotu. No a kvůli tomu zůstala na JIPce na kapačkách," řekl otčím holčičky. Dodal, že děvčátko má podezření na vážnou infekci.

Příběh potvrdila i maminka holčičky. "Na Fifejdách ji řádně neošetřili, neodebrali krev. Jen se jí podíval do krku a poslal nás domů. Po hodině se dceři zhoršil stav. Převezli nás do Vítkovické nemocnice, kde teď leží na dětské JIP. Momentálně jsem s ní v nemocnici," napsala portálu TN .cz v SMS zprávě zoufalá maminka dívky.

Podle informací TN.cz je malá Valentýnka hospitalizovaná ve Vítkovické nemocnici v Ostravě, kde leží na jednotce intenzivní péče.

Městská nemocnice Ostrava Fifejdy se k případu odmítla vyjádřit. "Pokud zákonní zástupci pacienta požadují oficiální stanovisko a řešení situace, jsou vyzváni k tomu, aby kontaktovali nemocničního ombudsmana. Na tuto výzvu doposud zákonní zástupci pacientky nereagovali," sdělila TN.cz mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

"V tomto případě platí, že jsme nebyli zproštěni mlčenlivosti zákonným zástupcem, ani jsme neobdrželi žádnou oficiální stížnost s podpisy zákonných zástupců. Nemůžeme se proto blíže k této informaci vyjádřit," dodala Vojkovská.