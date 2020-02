Valentýnská analýza: Pro muže je automobil srdcovou záležitostí, ženy v něm vidí spíše praktického pomocníka

Nevynechají jediný detail a mají mnohem víc požadavků na výbavu automobilu než ženy. Ženy zohledňují při výběru vozu zejména praktickou stránku a upřednostňují menší kompaktní automobily s ladným a moderním vzhledem. Jsou pragmatičtější a zvažují i náklady na provoz vozu, jako je spotřeba a druh paliva či servis. Ke koupi si přizvou i známého automechanika, aby jim s výběrem a kontrolou pomohl.



Podle statistik největšího prodejce ojetých automobilů AAA AUTO z loňského roku stále platí, že ojeté automobily kupují častěji muži než ženy. Výrazně větší procento, konkrétně 72 %, patří právě mužům. „Přestože mají ženy obecně raději menší automobily, rozhodně neplatí, že by se bály velkých vozů. Více řeší praktičnost auta. Muži jsou ochotni investovat do automobilu v průměru o 20 tisíc korun více než ženy, ženy ale kupují mladší a méně ojeté vozy. Je to proto, že si uvědomují, že s větším nájezdem kilometrů rostou i nutné náklady do oprav vozu,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.



Muži utrácí v průměru 217 tisíc korun za automobil s nájezdem téměř 124 000 km. Ženy zaplatí za vůz v průměru 197 tisíc korun a vybírají auta s nájezdem v průměru o 14 tisíc kilometrů nižším. U obou pohlaví vedou v oblibě značky Škoda (muži 31 %, ženy 28 %), Volkswagen (muži 11 %, ženy 10 %), Hyundai (muži 8 %, ženy 10 %) a Ford (muži 8 %, ženy 6 %). Názory se rozchází až na páté pozici, kdy ženy upřednostňují Peugeot (6 %) a muži Renault (4 %). Z modelů aut vede

u žen Škoda Fabia (10 %), u mužů Škoda Octavia (13 %).





Co se týká barvy vozu, obě pohlaví volí téměř ve čtvrtině případů nejraději praktickou štříbrošedou barvu, na které nejsou tolik vidět nečistoty a drobné škrábance. Již na druhé příčce se ale preference v barvách liší. Ženy volí spíše bílou (17 %) a modrou (14 %), muži zase černou (15 %) a pak také bílou (15 %).Muži i ženy shodně upřednostňují silnější motory, a to nejčastěji s objemem 2.0 l (muži 22 %, ženy 15 %). V případě typu karoserie se obě pohlaví liší. Muži z 30 % volí vozy kombi, ženy dokonce ze 42 % hatchback. SUV si obě pohlaví vybírají v 17 % případů, MPV ve 12 %. Muži stále upřednostňují dieselové vozy (50,3 %) a oproti ženám pomalu přichází na chuť i alternativním palivům. Ženy z 62 % důvěřují spíše benzínovým automobilům a alternativní pohony je téměř nezajímají.