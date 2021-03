Valerie si chtěla užít prázdniny s dětmi. Škola je utopila v úkolech

Maminka z Královéhradeckého kraje si vzala dovolenou, aby mohla být o jarních prázdninách s dětmi a mohla si užít s nimi chvíle volného času. To jim ale znemožnil vysoký počet domácích úkolů ze školy, se kterými dětem musela pomáhat. Ministerstvo školství přitom doporučuje, že by se vzdělávání dětí nemělo přenášet na rodiče.

Zničený týden volna kvůli přebytku domácích úkolů. Tak dopadly letošní jarní prázdniny v domácnosti čtenářky TN.cz Valerie z Královéhradeckého kraje.



"Naše děti dostaly na jarní prázdniny spoustu úkolů a prezentací. Jsem z toho otrávená i já. Vzala jsem si dovolenou, abychom si všichni odpočinuli a mohli chodit na výlety alespoň po našem městě, když je lockdown a nemůžeme kvůli současné situaci třeba k babičce na venkov," popsala Valerie.



"Místo toho každý den vstáváme s tím, že se jdeme učit. Máme to tak do 13 až 14 hodin. Se vším stresem, že nejde například spustit video, že má paní učitelka špatně napsanou stránku úkolu a na dotazy dětí na třídních stránkách celý týden nereaguje. Je to smutné. Děti to samozřejmě chápou jako křivdu, protože například jejich bratranci úkoly nemají. Je mi jich vážně líto. A mně to upřímně taky 'nepřidalo'," dodala Valerie.

Anketa Dostaly vaše děti úkoly na jarní prádniny? Ano, bylo jich zbytečně mnoho 39 28 hlasů Ano, bylo jich tak akorát 6 4 hlasy Ano, ale bylo jich málo 6 4 hlasy Ne, ale bylo by lepší, kdyby je dostaly 4 3 hlasy Ne, a je to tak správně 45 32 hlasů Hlasovalo 71 lidí.

Podle ministerstva školství se žádný právní předpis problematikou zadávání a hodnocení domácích úkolů nezabývá. "Jde primárně o otázku pedagogickou a nikoli právní. Domácí úkoly nejsou nutnou součástí vzdělávání, čili škola samozřejmě není povinna žákům domácí úkoly zadávat. Nicméně využívání domácích úkolů jako pedagogického nástroje je bezpochyby plně v souladu se školským zákonem, přičemž je jednoznačně vhodné a žádoucí, aby tuto problematiku upravoval na úrovni školy její školní řád," uvedlo ministerstvo.



Nejvhodnější je, aby byl přístup učitelů na škole k domácím úkolům jednotný. Měly by být přiměřené z hlediska obsahové náročnosti, rozsahu i četnosti zadávání. Žáky by měly motivovat, být pro ně zajímavé a také zohlednit jejich zájmy. "Domácí úkoly by neměly přispívat k přenášení zodpovědnosti za vzdělávání na rodinu," dodalo ministerstvo.



O dalším případu informovala začátkem března Plzeňská drbna. Na jedné z plzeňských základních škol chtěli děti motivovat k pohybu, vymysleli proto soutěž, která byla zčásti povinná a známkovaná. V březnu bylo třeba každý týden ujít tři kilometry.



Nápad se dočkal kritiky rodičů: "Ty tři kilometry za týden jsou sranda, ale vadí mi to už z principu. Jen další povinnost a starost pro rodiče, kteří toho mají už tak dost."



Jiným se však myšlenka zalíbila. "Náhodou, dobrý nápad. I kdybyste to měli ujít s dětmi a s telefonem v kapse. Tři kilometry jsou sranda,“ zhodnotila Dita.



