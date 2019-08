Válka kolotočářů, kvůli ohromné bitce policie obvinila čtyři lidi

"Můj syn byl potlučený hodně, do těla, do obličeje, do ledvin, do nohou dostal," popsal majitel kolotočů. Jedni, kteří jako první zaparkovali svoje maringotky v Kladně u Hlinska, prohlašovali, že měli strach. Ti druzí, kteří k nim posléze přijeli, tvrdili, že bitku nevyprovokovali.

"Lítaly facky, tam bylo dvanáct lidí, dvacet rukou, sám jsem dostal, nevím od koho," uvedl jeden z kolotočářů. Rodinnou sešlost rozprášila policie. Pustili se do sebe bratranci. Policisté začali stíhat za výtržnictví, porušování domovní svobody a vyhrožování čtyři muže, kteří prý přijeli na návštěvu.

"Obviněným hrozí až pět let odnětí svobody," sdělila mluvčí policie Markéta Janovská. Podle policie používali baseballové pálky a obušky, udělali škody za několik tisíc korun.

V nemocnici skončili tři lidi, z toho jeden byl nezletilý. Měli odřeniny a pohmožděniny. Tři ze čtyř obviněných byli již v minulosti odsouzeni za trestný čin výtržnictví. Poškození tvrdí, že jde o konkurenční boj, jde tedy o to, ve které vesnici budou kolotoče stát. "My jsme dostali povolení od obcí, oni nechtějí, abychom tam jezdili," uvedl další z kolotočářů.

Ti druzí jsou o těch prvních přesvědčení, že nepracují profesionálně. "Oni do mikrofonu používali vulgární slova," popsal další z provozovatelů atrakcí.

Obě strany shodně říkají, že mají spoustu důkazů, které protivníky usvědčují z výhrůžek. A taky argumentují minulostí. Jedni si stále trvají na svém, druhá strana nezvedá mobilní telefon.