Válka kolotočářů pokračuje: Vinu na sebe hází obě strany sporu

Jde o bratrance a jejich živností jsou kolotoče. Ani jeden nechce svůj obličej ukázat veřejnosti, za to každý má vlastní verzi, jak to bylo. Setkali se v Kladně u Hlinska a ze začátku to prý byla rodinná oslava, která se zvrtla. A policie teď musí rozplést, kdo si vlastně začal.

"Můj syn byl potlučený hodně. Dostal jak do těla, tak do obličeje, ledvin a nohou," popsala první strana. Ti druzí ale tvrdí, že bitku nevyprovokovali. "Létaly facky, bylo tam dvanáct lidí, dvacet rukou. Sám jsem dostal, ale nevím od koho," tvrdí.





V obci nakonec byla práce i pro záchranáře. V nemocnici skončily tři osoby. Jedna z toho byla nezletilá. Zle to odnesl také majetek. "V tuto chvíli čekáme na přesné vyčíslení škody na maringotce," prozradil policejní mluvčí Jiří Tesař.

Každopádně ti první tvrdí, že jde o konkurenční boj. Tedy o to, ve které vesnici budou kolotoče stát. "My jsme dostali povolení od obcí. Oni nechtějí, abychom tam jezdili," vysvětlili.

Ti druzí jsou o těch prvních přesvědčení, že nepracují profesionálně. "Oni nás přepadli, protože jsme jeli do Trhové Kamenice, kam nesmějí," prozradil muž z druhé strany sporu.

Obě strany říkají, že mají spoustu důkazů, které protivníky usvědčují z výhrůžek. A taky argumentují minulostí. Z policejního hlediska zatím neznámým útočníkům hrozí dva roky vězení, z toho rodinného to vypadá, že vztahy mezi bratranci jsou na bodu mrazu.