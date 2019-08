Česko vyhlásilo válku hrabošům: Štáb zasedl, zemřou i jiná zvířata

O dalším postupu v rámci celorepublikového boje s hrabošem se rozhodoval na mimořádném jednání odborníků, které svolal ministr zemědělství Miroslav Toman. "Inicioval jsem okamžitě jednání odborníků, kteří posoudí, jak nejlépe dál postupovat při eliminaci přemnoženého hraboše. V některých lokalitách ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji je situace neúnosná. Přemnožení hraboše je spojeno se zdravotními riziky pro lidské zdraví, vznikají velké hospodářské škody. Samozřejmě také chceme maximálně ochránit naši přírodu a krajinu,“ vysvětluje ministr Miroslav Toman.

Podle předchozího vyjádření ministerstva zemědělství už nefungují tradiční metody jako orba. Ta jen hraboše vyhání na okolní pozemky. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) proto vydal podle povolení na plošnou aplikaci přípravku na hubení škodlivých hlodavců, které je platné pro nejvíce postižená území. Kde všude se mohou nástrahy vyskytovat, se podívejte na mapě ZDE.

Podle ministerstva nestačí aplikovat jedy pouze přímo do nor, to by na současnou kalamitu prý nestačilo. "Situace je vážná. Škody, které by zemědělcům vznikly, by dosáhly stovek miliónů. V takovém případě bychom se pokusili najít prostředky na kompenzace, ale v tuhle chvíli je v rozpočtu nemáme,“ uvedl Miroslav Toman.

Použití hubícího přípravku samozřejmě podléhá přísným pravidlům. "Povinností je tři dny před tím upozornit ÚKZÚZ, a pokud je pozemek součástí honitby, i místní myslivce. Pokud chce přípravek použít na poli, které je v blízkosti obydlí, musí navíc informovat obecní úřad a pole označit varovnou cedulí. K použití přípravku vydal ÚKZÚZ konkrétní omezení a bezpečnostní pokyny. Povinné je například denně odklízet mrtvé hlodavce a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou veterinární legislativou,“ upozorňuje ministerstvo.

Paradoxní je, že před pár týdny vypouštěl předseda vlády Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem do volné přírody sysly, čímž chtěli pomoci jejich rozmnožení.

A současné kladení smrtících jedů napříč republikou může tento záměr poměrně ohrozit, na což upozornil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podívejte se na reportáž o přemnožených hlodavcích v Česku: