Vandalové zničili výstavu Milady Horákové! Nepřijatelné, říká Pospíšil

Vandalové poškodili v noci na pondělí výstavu v pražském parku Kampa, která připomínala vraždu Milady Horákové a komunistické procesy 50. let. Policie případ prošetřuje.

Podle europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) je poškozená polovina výstavy a jsou prokopané informační tabule. "My se teď snažíme výstavu co nejrychleji obnovit. Na tomto výtržnictví je nejsmutnější to, že někdo takto ničí výstavu, která připomíná oběti komunistického teroru. Je naprosto nepřijatelné tímto způsobem zacházet s památkou,“ dodal Pospíšil.

Podle policejní mluvčí Hany Křížové se incident odehrál před šestou hodinou ranní. "O pachatelích zatím bližší informace nemáme, ale prověřujeme událost pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci,“ přiblížila vyšetřování Křížová.

Muzeum Kampa každý rok připravuje výstavu k připomenutí památky právničky a poslankyně Milady Horákové, která byla popravena komunistickou stranou v roce 1950. Tento rok připravilo muzeum mimořádný projekt k 70. výročí její vraždy

Výstava zobrazovala osud Milady Horákové, její protinacistickou činnost, zinscenovaný politický proces, ale také očistění jejího jména v devadesátých letech. Výstava byla zahájena v sobotu 27. června a skončit měla až v pondělí 24. srpna.