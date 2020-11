Vánoce budou asi v 10 lidech. S testy zdarma bezpečnější, plánuje vláda

Od poloviny prosince by se lidé mohli nechat bezplatně otestovat na koronavirus. Vláda počítá s tím, že by Česko mohlo na Vánoce být už ve třetím stupni systému PES. Setkávat by se tak mohlo až deset lidí. Pro rodiny by tak prý bylo bezpečnější, aby se před tím, než se na svátky sejdou, nechaly otestovat.

Od 18. prosince by se mohlo začít testovat. Zadarmo a rychleji. "Pokud bychom se dostali do toho pásma protiepidemického systému číslo 3, tak tam je možnost, že se setká 10 lidí. A pokud se rodina na Vánoce takhle setká, tak by bylo fajn, kdyby hlavně kvůli starším lidem, možná i ti mladší by se mohli nechat otestovat," má jasno premiér Andrej Babiš (ANO).

Vhodné jsou proto antigenní testy, jak potvrdila studie Zdravotního ústavu v Ostravě. Jsou rychlejší a navíc podle premiéra zhruba 11krát levnější než testy PCR. Podle epidemiologa Romana Prymuly je jejich síla právě v ceně a rychlosti. Pokud se testování s nimi opakuje, jsou i výsledky dostatečně přesné.

"Je nepochybně výhodnější, když použijeme síť, která může mít větší oka než potřebujeme, ale do té sítě zachytíme všechny větší ryby, tedy ty, které šíří ten virus a uniknou nám některé ryby menší. Ale my to testování děláme opakovaně," říká Prymula.

S vysokou mírou přesnosti prý antigenní testy dokážou odhalit pacienta s největší náloží koronaviru, který je infekční. Při opakovaném testu pak dokáží zachytit i ty, které poprvé jako pozitivní nevyhodnotily.

"Závěr z toho je, že tyto antigenní testy s vysokou spolehlivostí jsou schopny detekovat lidi, kteří mají v sobě reálně infekční viry. Z toho usuzujeme, že jejich širší použití je vhodné," uvedla vedoucí virologického oddělení Zdravotního ústavu v Ostravě Hana Zelená.

Odborníci tak hromadné testování pomocí antigenních testů považují za funkční, vláda zase za nejpřístupnější a nejlevnější.