Vánoce musíme zrušit, nemůžu ani dětem pro jídlo, zoufá si Roman

Letošní Vánoce budou pro mnohé jiné, protože někteří lidé nemůžou kvůli koronaviru trávit Štědrý večer se svými nejbližšími. A to, že přijdou o tradiční oslavy, nemusí být zdaleka jediný problém. Pan Roman, který žije sám se třemi dětmi, nemá nikoho, kdo by mu došel nakoupit. Karanténa přinesla také větší výdaje, jakožto samoživitel je na hranici možností, letošní Vánoce tak zřejmě bude muset úplně zrušit.

Koronavirus zasáhl do života všech, v některých životních situacích můžou být ale následky katastrofální. Ve velmi zapeklité situaci se ocitl pan Roman ze Šumperka, který žije se třemi dětmi. U nejmladší dcery se totiž potvrdila nákaza koronavirem, všichni jsou tak v karanténě.

Pan Roman je samoživitel, s manželkou navíc vede spory o výživné, finanční situace byla napjatá už před koronavirem, během uzavření škol navíc přišly další výdaje v podobě internetu, nákladů na obědy, které měly děti předtím ve škole, a nutnost dalších věcí potřebných k výuce z domova.

Teď navíc přišla velká rána v podobě nařízené karantény, Roman nemá nikoho, kdo by mu došel nakoupit, zaplatit několik set za roznášku je pro něj výdaj navíc, který si nemůže dovolit.

"Jak si mám jít nakoupit, aniž bych porušil karanténu? Já nechci nikoho ohrozit," ptá se pan Roman. Letos kvůli složité situaci zřejmě Vánoce v rodině slavit nebudou.

"Kluci to nějak zvládnou, ale co ta nejmladší? U té je mi to opravdu líto," svěřil se s tím, že Štědrý večer budou muset letos zřejmě vynechat. Byly by to první Vánoce v novém bytě.

Podle Romana je současná situace velmi složitá pro všechny, málokdo si ale podle něj uvědomuje, jak jsou na tom samoživitelé.

Letos bude muset kvůli koronaviru trávit Vánoce bez svých blízkých velké množství Čechů. Přes 4600 lidí aktuálně bojuje s onemocněním covid-19 v nemocnici, celkově bylo k pátku v Česku skoro 73 tisíc lidí s koronavirem, další jsou pak v karanténě kvůli rizikovým kontaktům.